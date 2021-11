Scuola e Covid, pronto il nuovo protocollo: quando scatterà la quarantena di classe

02 novembre 2021 a

a

a

Nelle prossime ore "sarà approvato dal governo il nuovo protocollo Covid per la scuola". Lo annuncia Andrea Costa, sottosegretario della Salute. La bozza era in cantiere da inizio ottobre e ora è stata messa a punto. L’obiettivo, ha aggiunto Costa a Radio 24, "è mantenere la scuola in presenza limitando al minimo la Dad". L’elemento chiave è che scatterà "la didattica a distanza solo in caso di tre persone positive in una classe, la quarantena automatica dopo un solo caso non scatta più".

In Umbria il numero degli immigrati diminuisce per effetto della pandemia

Andando più nel dettaglio, non saranno i dirigenti scolastici, a meno di casi eccezionali legati all’urgenza, a disporre la sospensione delle lezioni per una classe dove è stato individuato un caso positivo, ma le autorità sanitarie. "Il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche nella classe/sezione/gruppo e a trasmettere l’avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia per i bambini/alunni che per gli insegnanti che sono stati a contatto con un caso Covid-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione da parte del DdP". In ogni Asl saranno identificati dei referenti per ogni scuola.

Stato di emergenza e green pass, ipotesi proroga a marzo 2022

Nello specifico, per i bambini da 0 a 6 anni, in caso di alunno positivo, i bambini dovranno stare in quarantena tutti per 10 giorni, ed effettuare un test al termine.

Pregliasco sulle proteste: "Mettano la mascherina e rispettino le distanze"

Educatori, insegnanti e altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nel gruppo del positivo rispetteranno una quarantena che va da 7 a 10 giorni se si è vaccinati (nel primo caso) o no. Altre sezioni della scuola non dovranno fare niente. Nel caso in cui a risultare positivo sia invece un educatore o un operatore, gli alunni dovranno sempre stare in quarantena per 10 giorni, mentre gli educatori, se vaccinati o negativizzati nei sei mesi precedenti, non dovranno rispettare quarantena, ma solo sottoporsi ad un test, da ripetere dopo 4-5 giorni. Se invece non sono vaccinati né hanno mai contratto il Covid, dovranno rispettare la quarantena e, prima di rientrare dopo 10 giorni, sottoporsi ad un tampone. Gli altri operatori scolastici che hanno svolto attività interrelate al gruppo del positivo, o altre sezioni o gruppi della stessa scuola, non dovranno fare niente, purché siano state rispettate le norme anti contagio. Cambia la gestione per le scuole primarie e secondarie. In caso di positività di uno studente, gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo, sono sottoposti a tampone: se negativi, possono restare in classe, ripetendo il tampone a distanza di 4-5 giorni. Cosa devono fare invece gli insegnanti? I docenti che hanno svolto attività nella stessa classe del positivo, e sono vaccinati, sono sottoposti a tampone, possono rientrare a scuola subito se negativi; se non vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi, andranno in quarantena. Per i primi il tampone si ripete dopo 4-5 giorni, per gli altri dopo dieci. Se dai test emerge un altro positivo, i vaccinati saranno monitorati con i tamponi, gli altri andranno in quarantena. Scatta anche qui la quarantena per tutta la classe se c’è un terzo caso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.