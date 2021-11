No vax, minacce di morte ad Antonio Tajani: "Devi finire appeso a testa in giù"

02 novembre 2021 a

Continuano sulla rete le minacce e gli insulti dei No vax nei confronti di chi si esprime contro le loro posizioni, invoca la vaccinazione e ricorda ogni giorno che in questa fase il vaccino scientificamente è considerato l'unica strada per combattere una pandemia che ha seminato milioni di morti. Questa volta è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia ad essere minacciato addirittura di morte. Gli viene augurato di finire appeso a testa in giù in piazzale Loreto.

E' lo stesso Tajani a svelare sul suo profilo twitter di aver subito l'aggressione social. "Questo è il buongiorno che mi arriva da un presunto #novax - scrive - Le minacce di morte non mi spaventano, nessun passo indietro. Solo con i #vaccini e il #greenpass possiamo uscire dalla pandemia". Nella minaccia social che gli è stata inviata e che Tajani pubblica, è scritto testualmente: "Vi vedo bene appesi a testa in giù a piazzale Loreto. Fascisti". Ovviamente l'autore si nasconde dietro uno nome falso, firmandosi Rambler.

La minaccia è un commento ad un tweet che Antonio Tajani aveva pubblicato qualche ora prima. Il forzista aveva espresso soddisfazione per la scelta di vietare le manifestazioni di protesta a Trieste, diventata in questi giorni una delle città con maggior numero di contagi nel Paese, innescati dai continui assembramenti di chi protesta contro il green pass, contro il vaccino e contro le scelte del governo. "Bene la decisione del sindaco e del prefetto di #Trieste di vietare le manifestazioni di protesta #novax fino al 31 dicembre. Ora è il momento della responsabilità. Il nemico è il virus, non il #vaccino o il #greenpass", aveva scritto Tajani.

Ovviamente si sono scatenate subito le reazioni che come sempre hanno superato il limite del buon senso. Intanto la campagna di vaccinazione continua. Ad oggi, martedì 2 novembre (ore 9), sono 89 milioni e 904.963 le dosi somministrate nel nostro Paese. 44 milioni e 799.366 gli italiani over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale.

