Reddito di cittadinanza, Mastelloni: "Rivoluzione sociale se verrà abolito. E' una manna dal cielo"

28 ottobre 2021 a

a

a

Grazie al reddito di cittadinanza, Leopoldo Mastelloni (notissimo attore, regista e cantante), ora guadagna qualcosa più di mille euro al mese. E' stato lui stesso ad ammetterlo nel corso della puntata di Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti, andato in onda sule frequenze de La7 nella serata di mercole 27 ottobre. Mastelloni ha spiegato di essere riuscito a "salire di qualche centinaio di euro" e di essere arrivato, dunque, a superare quota mille. Ma ha inoltre illustrato la sua posizione in relazione ad una possibile interruzione della misura che fu introdotta dal governo Conte 1, quello formato da Movimento 5 Stelle e Lega, misura che fu fortemente voluta proprio dal partito grillino.

Legge di Bilancio, siamo al rush finale: tutto su cashback, superbonus e quota 100

"E' normale che dopo tre anni in cui io non ho fatto nulla, venendo incentivato dallo Stato ad una situazione del genere, e mi sono arrivati paccotti di soldi a casa, diventa molto difficile rientrare nel mondo del lavoro. Anche perché il lavoro - ha continuato Mastelloni - non è all'altezza delle specifiche degli stessi lavoratori". Non solo: ci sono anche cittadini che non hanno mi fatto niente sul fronte dell'occupazione e che ora beneficiano di quella che l'attore ha descritto come una vera e propria "manna dal cielo": "Se la tolgono all'improvviso, è facile che esploda una vera e propria rivoluzione sociale".

Video su questo argomento Boeri: "Il reddito di cittadinanza va riformato"

Nel corso della trasmissione condotta da Massimo Giletti, sono stati mandati in onda alcuni servizi in cui lo stesso Mastelloni e Rebecca Pecori, hanno affrontato il tema dell'iniquità catastale, in particolare nella capitale. Mastelloni e Pecori hanno visitato alcuni immobili sia della periferia che del centro storico. E' emersa l'ennesima conferma di una situazione paradossale. Sul fronte della rendita catastale spesso gli appartamenti del centro di Roma vengono considerati allo stesso livello di quelli dei quartieri periferici, nonostante il valore sia ovviamente notevolmente più alto.

Video su questo argomento Reddito di cittadinanza, Orlando: "Errore pensare sia strumento di politica attiva"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.