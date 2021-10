Trieste, il Centrodestra si consola con Dipiazza. Il neo sindaco batte al fotofinish Russo

18 ottobre 2021 a

a

a

Nella città degli scontri dei No Green pass si afferma il candidato di centrodestra. Anche a Trieste, infatti, ieri e oggi si è votato per il secondo turno delle elezioni comunali e al ballottaggio si sono sfidati il primo cittadino uscente e candidato del centrodestra Roberto Dipiazza, e il candidato del centrosinistra (e vicepresidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia) Francesco Russo. A scrutinio ormai concluso su tutte e 238 le sezioni, Dipiazza vince con con il 51,29% delle preferenze. Russo invece si ferma 48,71%. L'affluenza è stata del 41,5% contro il 46,2 del primo turno. Il sindaco ha annunciato di aver già parlato con i rappresentanti della protesta no green pass in scena nell'area portuale e a La7 ha riferito di "aver trovato un accordo di massima per far cessare il caos nella zona del porto".

(notizia in aggiornamento)

Sindaco a Roma, Gualtieri sindaco. La proiezione La7 lo dà al 59,8%, Michetti al 40,2%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.