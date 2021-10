Ballottaggio elezioni a Torino, proiezione La7: Lo Russo in vantaggio su Damilano

18 ottobre 2021 a

A Torino si sfidano Paolo Damilano (centrodestra) e Stefano Lo Russo (centrosinistra). I due sono in lizza per l'incarico di sindaco del capoluogo piemontese. Si parte da un vantaggio di circa cinque punti da parte del candidato di centrosinistra. Secondo le prime tendenze di Swg per La7 (Maratona Mentana), il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, sarebbe in vantaggio su quello di centrodestra, Paolo Damilano. Tendenze confermate dagli exit poll pubblicate dalla Rai. Successivamente dato ribadito pure nella prima proiezione di La7, con Lo Russo del centrosinistra che si attesta tra il 57 e il 59%, a un passo dall'incarico di sindaco.

