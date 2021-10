Elezioni, "non c'è l'obbligo del green pass per componenti seggi". La circolare del Viminale per i ballottaggi

15 ottobre 2021 a

Non c’è l’obbligo di green pass per i membri dei seggi elettorali ai ballottaggi che si terranno domenica e lunedì. È quanto stabilisce una circolare del Viminale che sottolinea che né i presidenti di seggio né gli scrutatori né i rappresentanti di lista hanno l’obbligo di esibire il certificato verde.

La circolare inviata ai prefetti sottolinea che "per i componenti degli uffici elettorali di sezioni ordinarie, per i rappresentati di lista accreditati non occorre il possesso della certificazione verde Covid-19 e ciò assicurerà, nei prossimi turni elettorali, la continuità delle funzioni" da questi svolte. Il Viminale spiega anche che "resta fermo l’obbligo del possesso del green pass per i componenti di seggi" istituiti nelle strutture sanitarie aventi reparti Covid o destinati alla raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare per Coronavirus o nelle Rsa.

