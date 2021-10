Piazzapulita, ancora bufera per l'inchiesta Fanpage su Fratelli d'Italia: Crosetto abbandona lo studio | Video

14 ottobre 2021 a

Attimi di tensione a Piazzapulita. Guido Crosetto, imprenditore ex esponente di Fratelli d'Italia ma sempre vicino a Giorgia Meloni, ha abbandonato lo studio di Piazzapulita, dove era in corso la puntata di giovedì 14 ottobre in onda su La7.

Tutto è iniziato quando si è mandato in onda l'intervista da parte dell'inviata di Corrado Formigli a Giorgia Meloni durante una manifestazione elettorale: "Lei non trova curioso che dopo tre anni di inchiesta, quelli di Fanpage si sono fermati proprio una volta consegnata la valigia?", è stata la domanda rivolta alla giornalista di La7.

Al ritorno in studio Formigli ha rincarato la dose e ha replicato alla Meloni: "'I video con Fidanza e Jonghi Lavarini fedeli alle 100 ore di girato', lo dicono fonti della procura di Milano. Ora aspettiamo provvedimenti", ha sottolineato il giornalista.

Da qui la rabbia e l'amarezza di Crosetto: "Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado", ha dichiarato l'ex esponente di FdI abbandonando in diretta la trasmissione. Il conduttore Corrado Formigli ha ricordato di aver invitato da settimane Giorgia Meloni a partecipare a Piazzapulita, senza però ricevere una risposta positiva. "Non dividetevi, come al solito, tra squadre di tifosi per commentare il mio gesto. Non ha nulla di politico - ha twittato lo stesso Crosetto successivamente -. E' altro. Riguarda il modo di fare le cose. Anche di contrapporsi. Mi è costato molto farlo e ho deciso 5 minuti prima di alzarmi. Mi scuso con Piazzapulita".

