Letta punge Salvini a Dimartedì: "Dice che Draghi mente su aumento delle tasse, io credo al premier e non a lui"

05 ottobre 2021 a

a

a

Intervista di Enrico Letta, segretario Pd, a Dimartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7 nella puntata di martedì 5 ottobre. "Io non credo che si voterà l’anno prossimo - ha detto -. Pensò che sarebbe sbagliato, perché il nostro paese deve fare scelte importanti. Penso che il Governo Draghi debba completare la legislatura, penso sia importante per il Paese e per l’Europa. Credo sia fondamentale per dare gli italiani il senso di questa ripartenza".

Elezioni, al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna. Roma e Torino al ballottaggio. Il centrodestra vola in Calabria

Insomma, per Letta niente Draghi al Quirinale. "Io non credo che si voterà l’anno prossimo, penso che sarebbe sbagliato votare a febbraio perché il nostro Paese ha da fare delle scelte importanti, la riforma fiscale è una di queste e poi ha da spendere i soldi del Pnrr, c’è l’attenzione da parte di tutta l’Europa che ci ha dato tanti soldi e c’è chi sta in attesa che ci comportiamo come loro si aspettano e cioè che li freghiamo", le parole del segretario del Pd, che ha quindi aggiunto: "Penso che questo Governo debba completare la legislatura fino alla sua scadenza naturale, è importante per il Paese e per l’Europa. Io spingo in questa direzione per dare agli italiani il senso della ricostruzione".

Con la riforma del catasto il Governo si sta avventurando in un terreno molto scivoloso

E sulla delega sul fisco, Letta punge Salvini: "Lui sta dicendo agli italiani 'Draghi vi mente'. Io penso che se devo credere a qualcuno, credo a Draghi. Ha detto che saranno riforme che non porteranno a aumenti fiscali. Io credo a Draghi, non credo a Salvini", ha sottolineato. Infine sulla sentenza contro Mimmo Lucano, l'ex sindaco di RIace condannato a 13 anni: "Dare 13 anni a Mimmo Lucano per me è una decisione sproporzionata, una sentenza su un candidato tre giorni prima del voto è abbastanza per accendere un focus. Poi questo non modifica il nostro ragionamento sull’indipendenza della magistratura e sul fatto che le sentenze si rispettano", ha spiegato Letta a Dimartedì.

E' un clamoroso autogol l'attacco della sinistra per la condanna di Mimmo Lucano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.