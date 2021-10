Elezioni amministrative Roma, verso il ballottaggio Michetti-Gualtieri. Raggi sconfitta

04 ottobre 2021 a

A Roma, nelle elezioni amministrative, si va verso il ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Il candidato del centrodestra infatti ha preso il largo, con quello del Pd che è risaliti staccando nettamente la grillina Virginia Raggi. La sindaca sembrerebbe fuori dalla partita ormai. Buon risultato per Carlo Calenda con la sua lista civica.

Salvini: "Candidati scelti troppo tardi. Prossima tornata entro novembre"

Stando alle ultime proiezioni di Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 12% Michetti è al 30,3% dei voti, il secondo è il candidato dem Gualtieri con il 27,4% delle preferenze. Le proiezioni Swg per La7 cambiano le percentuali ma non la sostanza: Michetti al 31,40, Gualtieri al 25,90, Raggi al 20,10 e Calenda al 18,40.

Una sfida al cardiopalma quella nella Capitale: inizialmente nel testa a testa tra Gualtieri e Michetti, Swg per La7 aveva rimesso in gioco Raggi data all'improvviso in ballo per la seconda piazza e in grado di scalzare la sinistra con Gualtieri. Ma niente di fatto, con un nuovo clamoroso ribaltone la sindaca sembrerebbe fuori dai giochi. Bassa l'affluenza: si attesta intorno al 50 per cento (nel 2016 il dato era stato del 65,98%).

