Elezioni amministrative Roma, Michetti al ballottaggio. Sale Gualtieri, Raggi indietro

04 ottobre 2021 a

a

a

In base alla prima proiezione consolidata di Swg per La7, a Roma il candidato del centrodestra Enrico Michetti raggiunge una percentuale del 31,8%. Seguito da Roberto Gualtieri 24,1%, dalla sindaca uscente Virginia Raggi al 21,1% e Carlo Calenda al 18%. Ballottaggio dunque ma corsa apertissima per chi dovrà sfidare il candidato del centrodestra. Le proiezioni Consorzio Opinio Italia per Rai, per la Capitale dice Enrico Michetti 30,3; Roberto Gualtieri 27,4; Virginia Raggi 18,9; Carlo Calenda 18,6: in questo caso la sindaca uscente è staccatissima e fuori partita.

Elezioni suppletive, netto vantaggio per Enrico Letta: "In serena attesa"

l candidato del centrodestra in ogni caso Enrico Michetti prende il largo, ma la corsa resta durissima al Campidoglio e la Capitale resta con il fiato sospeso. Prima gli exit poll davano al ballottaggio centrodestra contro centrosinistra, poi il ribaltone con Virginia Raggi che pareva inizialmente fuori dai giochi e subito dopo data in ballo per la seconda piazza, in grado di scalzare la sinistra con Gualtieri. Ma niente di fatto, con un nuovo clamoroso ribaltone l'ormai quasi ex sindaca sembrerebbe fuori dai giochi. Insomma mentre l'affluenza, bassa, si attesta intorno al 50% gli ultimi dati segnerebbero il ballottaggio tra Michetti e Gualtieri, salvo nuove sorprese.

Elezioni amministrative, Beppe Sala al primo turno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.