Il green pass esteso ora è legge: Mattarella ha firmato il decreto

Il Green Pass esteso ora è legge. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto recante "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Cvodi e il rafforzamento del sistema di screening". Il decreto legge, varato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso, è pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore.

Con 413 voti a favore, 48 contrari e un astenuto, la Camera aveva approvato poco prima la fiducia posta dal Governo al secondo decreto Green Pass.

Tra questi ottanta deputati della Lega hanno votato sì oggi alla fiducia alla Camera sul cosiddetto green pass bis. Tabulati alla mano, il partito più presente risulta quello del Pd con oltre il 92 per cento. "Il Partito democratico voterà senza riserve la fiducia al decreto Green pass scuola. Noi abbiamo condiviso e sostenuto, dentro e fuori quest’Aula, la decisione di ampliare l’utilizzo della certificazione verde. Una misura indispensabile adottata ormai da più di venti Stati. Contrastare il diffondersi dell’epidemia, e soprattutto delle varianti, è diventata un’esigenza imprescindibile se vogliamo riprendere la normalità delle relazioni sociali ed economiche. E se vogliamo che la ripresa sia duratura e stabile" dichiara Elena Carnevali, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari sociali della Camera, intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto.

