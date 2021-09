Insulti a Giorgia Meloni, le scuse del candidato M5S: "Pronto a regalarle un mazzo di fiori"

09 settembre 2021 a

Ora la marcia indietro, anche se per la sua candidatura sembra essere ormai troppo tardi. "Non condivido ciò che ho scritto, non era cosa da fare. Ho solo da dire questo", così Mario Socrate, il candidato M5S alle comunali di Busto Arsizio finito nella bufera per gli insulti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha risposto contattato dall’Adnkronos per commentare la vicenda che lo ha visto protagonista nelle ultime ore.

Era stata proprio Giorgia Meloni, sui social, a chiedere al leader 5 Stelle Giuseppe Conte di prendere provvedimenti nei confronti di Socrate: "Un candidato del Movimento al Consiglio comunale di Busto Arsizio mi ha rivolto il raffinato appellativo di 'cagna'. Sarebbe questo il nuovo corso del Movimento? Invece di dare lezioni agli altri, il neo presidente del M5S guardi dentro casa sua perché di volgarità ne troverà tanti", ha scritto su Facebook la presidente di FdI.

Immediato a questo punto era stato l’intervento dell’ex premier Conte, che si era scusato con la Meloni: "Mario Socrate ha usato parole che non sono compatibili con il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, che annovera, tra i principi fondativi, la cura delle parole. Non possiamo più considerarlo un nostro candidato, con tutte le conseguenze che questo comporta", aveva affermato Conte. "Io ho chiesto scusa, mi pento di aver scritto quelle cose", ha replicato adesso Socrate, architetto paesaggista, le cui parole contro Giorgia Meloni hanno spinto il M5S di Busto Arsizio ad annullare l’evento di mercoledì sera proprio con Giuseppe Conte. A chi gli chiede se si ritirerà dalla corsa per le comunali, risponde: "Non lo so ancora, sto riflettendo - ha sottolineato Socrate -. In questo momento sono a terra. Sono stato davvero un ingenuo e se dovessi incontrare Giorgia Meloni le regalerei un mazzo di fiori, davvero".

