Brunetta: "Lo smartworking nella pubblica amministrazione resterà, ma solo al 15%"

Conto alla rovescia per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici. Lo annuncia Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione. "Dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici gran parte ha continuato a lavorare sempre in presenza: la sanità, le forze dell’ordine. La scuola sta per ripartire. Adesso è bene che anche tutti gli altri tornino, per sostenere la ripresa del Paese" spiega il ministro. A margine del forum The European House-Ambrosetti annuncia però che lo smartworking non sarà abolito: "Resterà per una quota fino al 15%". Ma non tornerà il vecchio mondo analogico, assicura Brunetta. "Le lezioni positive che abbiamo appreso in questi 18 mesi di tragedia non si cancellano mica. Per esempio: una conferenza dei servizi con 15 amministrazioni si potrà fare ancora da remoto, ma stando ognuno nel suo ufficio, in maniera efficiente e con gli strumenti dedicati, non da casa…".

Della crescita del Pil, spiega Brunetta, la diffusione del green pass e, "se non bastasse" eventualmente anche l’obbligo vaccinale per legge, è un elemento chiave: "È una storia di successo italiano, europeo. Si tratta ora di estenderla a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, come una sorta di passaporto di libertà e sicurezza". Nel pubblico, innanzitutto. "Il Paese sta crescendo al 6%: dentro questa crescita ci sono consumi, investimenti, produzione industriale, esportazioni, c’è un Paese che comincia ad avere un metabolismo forte e dinamico dopo il lockdown. La burocrazia è altrettanto importante per lo sviluppo. E tornare al lavoro in presenza è una necessità di buon senso. Io vorrei che la burocrazia accompagnasse la crescita, che fosse un catalizzatore della ripresa".

L’esempio da seguire per il ministro è quello del superbonus 110%: "Grazie al lavoro di semplificazione che abbiamo svolto il 110% è in pieno boom. A l 31 agosto sono arrivate 37 mila domande, oltre 13 mila in più da fine giugno, che valgono oltre 5,7 miliardi di investimenti". C’è piuttosto un problema all’orizzonte: le strozzature che già si vedono nel far partire i cantieri. Brunetta non nasconde la preoccupazione: "C’è un problema di prezzi e di tempi di fornitura delle materie prime. Le ristrutturazioni potrebbero costare di più. Bisogna capire se è una bolla, che non ha bisogno di interventi, o se invece è una tendenza che porta a un aumento strutturale dei prezzi o a un ritardo strutturale delle forniture. Se così fosse, occorrerebbe ovviamente riflettere sul futuro".

