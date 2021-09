Lega, le 5 proposte al Governo su green pass, vaccini e tamponi

Pietro De Leo 04 settembre 2021 a

a

a

La perentorietà di quel “sì” con cui il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto all’obbligatorietà vaccinale ha chiamato ad una reazione della leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha subito rivendicato la contrarietà al vincolo, pur assicurando che non ci saranno strappi con l’Esecutivo.

Draghi: ""Sì alla terza dose e green pass obbligatorio"

Il punto di partenza è il doppio binario dei messaggi provenienti dalla Lega; da una parte troviamo i ministri e presidenti di Regione che finora hanno condiviso le politiche messe in campo dal governo e “spinto” sulla vaccinazione nel territorio. Dall’altra, invece, troviamo un’area di parlamentari che sono più refrattari a quelle iniziative, hanno mostrato piena contrarietà al green pass spesso ponendosi in posizioni prossime a quelle dell’universo No-Vax. Si tratta di due posizioni difficili da comporre. E dunque evidentemente in questa direzione va la serie di proposte messe nero su bianco dalla Lega al termine di un incontro in videoconferenza tra Salvini e i suoi governatori regionali.

Green Pass, in settimana il decreto per l'estensione a statali, camerieri e autisti

Si tratta di 5 punti. Il primo, forse più importante, è l’alternativa all’obbligo vaccinale, attraverso una seria e profonda campagna di informazione, “salvaguardando la libertà ed evitando obblighi o costrizioni, che potrebbero servire solo in via eccezionale per alcune categorie specifiche”. Poi l’ “utilizzo del green pass per favorire aperture in sicurezza a partire dai grandi eventi ma senza complicare la vita degli italiani. Un green pass che (altra proposta) andrebbe rilasciato pure a seguito di tamponi salivari. Un altro punto, poi, è sulla gratuità dei test “per alcune categorie”, sempre per agevolare l’ottenimento del certificato verde. Infine, l’utilizzo degli anticorpi monoclonali “prescrivibili anche dal medico di medicina generale”. E quindi la linea che traspare è quella di una continua interlocuzione con l’Esecutivo, una “terza via” tra obbligo e ostilità più oltranziste ai sieri.

Non vi azzardate a imporre il green pass ai seggi elettorali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.