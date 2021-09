Scuola, niente mascherine in classi in cui tutti sono vaccinati. FdI: "Irresponsabile"

02 settembre 2021 a

"La riapertura delle scuole in presenza è priorità assoluta e spero che presto avremo un numero alto di classi in cui tutti saranno vaccinati e ciò consentirà di allentare le misure e togliere le mascherine. Presto potremo pensare di allentare le misure, come togliere le mascherine, nelle classi dove abbiamo tutti vaccinati" spiega il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi.

Speranza: "Terza dose ai fragili da fine settembre"

"Il segnale più bello sta arrivando dai giovani, un messaggio di grande fiducia e libertà, con un numero molto significativo di vaccinazioni che sono in corso" ha segnalato Speranza. "La riapertura delle scuole in presenza è la priorità assoluta ed io spero che ben presto avremo un numero molto alto di classi in cui tutti i ragazzi, oltre che gli insegnanti, saranno vaccinati e questo consentirà di allentare ulteriormente le misure, a partire proprio dalla questione delle mascherine, che possono essere abbassate nelle classi in cui tutti sono vaccinati" ha ribadito l’esponente dell’esecutivo.

Draghi: ""Sì alla terza dose e green pass obbligatorio"

Ma l'annuncio di togliere le mascherine in classi dove tutti sono vaccinati ha subito solleticato la risposta di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia. "Su quali basi scientifiche il ministro Bianchi permetterà ai ragazzi vaccinati di non indossare la mascherina in classe? Se tutti i dati scientifici concordano che un vaccinato si può contagiare e può a sua volta contagiare gli altri, perché si modificano protocolli di sicurezza? Si vuole forse creare disagio ai ragazzi non vaccinati e porli all’indice dei loro coetanei? Presenteremo una interrogazione immediata sul comportamento del ministro che sembra davvero irresponsabile e pericoloso per la salute pubblica".

