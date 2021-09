Green Pass, obbligatorio per Pubblica amministrazione e aziende private: il piano del Governo

02 settembre 2021 a

La linea del Governo - estensione del green pass per i lavoratori - è sempre più forte nelle ultime ore. A maggior ragione dopo la pronuncia del Tar del Lazio. Già oggi il presidente del consiglio Mario Draghi potrebbe annunciare la road map del governo per rendere obbligatoria la certificazione verde. Dalla pubblica amministrazione al settore privato.

Sul fronte della PA, Speranza è favorevole, Brunetta spinge. L’estensione dell’obbligo potrebbe essere inserita nel decreto green pass del 6 agosto in discussione alla Camera. Sul settore privato favorevoli tutti i partiti tranne la Lega, Draghi dovrà trovare un accordo con Confindustria e sindacati per le vaccinazioni in azienda. Tra i settori dove intervenire c’è quello della ristorazione e dei trasporti dove si può entrare soltanto con il green pass ma non c’è alcun obbligo per i lavoratori. La questione riguarda anche lo sport, anche se molti centri sportivi hanno autonomamente richiesto la vaccinazione ai propri dipendenti pur senza poter prevedere l’obbligo. Poi Franceschini in Consiglio dei ministri aveva posto il problema: perché un ragazzo di 18 o 19 anni che fa il primo anno di università deve avere obbligo di green pass e un coetaneo dell’ultimo anno di liceo no? Ma i ministri di altri partiti, Lega e non solo, hanno detto no ponendo il tema del diritto allo studio.

Sul fronte dei dipendenti pubblici la novità potrebbe essere inserita nel decreto legge green pass, approvato in consiglio dei Ministri a inizio agosto e ora in commissione Affari sociali alla Camera. A spingere affinché il green pass (già obbligatorio nella scuola, mentre nella sanità l’obbligo riguarda i vaccini), sia previsto per tutti gli altri dipendenti pubblici sono sia il ministro della Salute, Roberto Speranza, sia il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Quest’ultimo non fa mistero di volere anche anticipare il rientro dallo smart working, riportando i dipendenti pubblici negli uffici prima che finisca lo stato di emergenza (il termine è fissato al 31 dicembre).

