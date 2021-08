Renzi a In Onda: "Draghi prossimo capo dello Stato? Mi avete confuso con Paolo Fox" | Video

31 agosto 2021 a

Matteo Renzi non si sbilancia sul prossimo Presidente della Repubblica. Intervenuto a In Onda, nella puntata di martedì 31 agosto su La7 condotta come sempre da David Parenzo e Concita De Gregorio, ha preferito scherzare con i conduttori: "Chi sarà il prossimo capo dello Stato? Mi avete confuso con Paolo Fox, ha affermato il leader di Italia Viva.

Che ha quindi aggiunto: "Se Draghi va al Colle, hai per sette anni un signor presidente della Repubblica che prosegue il mandato ottimo di Mattarella. Se Draghi, invece, resta a palazzo Chigi - le parole dell'ex premier -, abbiamo un premier molto autorevole in Europa nel 2022, che è un anno decisivo. Il 2022, infatti, è quello in cui si danno le carte in Europa. Quello che io preferisco, lo dico a febbraio, anche perché innanzitutto ci vuole rispetto per Mattarella e poi per Draghi che sta facendo un ottimo lavoro. Comunque, ne parleremo a febbraio".

Il discorso si è spostato poi sulle elezioni amministrative: "In generale le vincerà più il centrosinistra che il centrodestra - ha sottolineato ancora Renzi -. Non so chi vincerà a Roma, è una partita complicata. Se io fossi romano, voterei Calenda". Poi il tema vaccini: "Io sono per l’obbligatorietà del vaccino. Quello che ha picchiato Giovannetti (giornalista di Repubblica ndr) era un collaboratore scolastico e nella scuola c’è l’obbligo vaccinale. Ci sarà bisogno di una terza dose. Serve una battaglia culturale. Non hai il green pass? allora non puoi entrare in alcuni luoghi. Vuoi bloccare le stazioni? E no. Ragazzi, qui ci vuole la forza pubblica", ha affermato.

Renzi ha quindi concluso: "Per me quel collaboratore scolastico va licenziato. Un collaboratore scolastico mette le mani su un giornalista? Per me deve andare di corsa a casa - ha dichiarato il leader di Italia Viva -. Ieri è morto un poliziotto di 58 anni che non si era vaccinato ed era no vax, lo aveva detto ai suoi colleghi. Non voglio buttarla in polemica politica con Salvini su questa roba. Il punto centrale è molto semplice: è morto un poliziotto che non si era vaccinato. Se si fosse vaccinato, molto probabilmente, quanto meno il rischio di morte, si sarebbe decisamente ridotto se non scomparso. Per me il green pass serve e se non ti vaccini, lo ha detto molto chiaramente Draghi, rischi di morire".

