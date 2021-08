Stasera Italia, anticipazioni e ospiti del 27 agosto su Rete 4: ci sono Faraone e Durigon

27 agosto 2021 a

Stasera Italia torna oggi, venerdì 27 agosto, nello spazio preserale di Rete 4. Ecco alcune anticipazioni su temi e ospiti del programma condotto da Veronica Gentili. La conduttrice commenterà con il senatore di Italia Viva Davide Faraone la crisi afghana e le reazioni alla strage dell’Isis e le conseguenti polemiche sul fallimentare ritiro degli Usa e degli alleati dal territorio.

Inoltre, un’intervista al generale Vincenzo Camporini sulla situazione afghana e su come intervenire per salvare gli occidentali che rischiano di rimanere bloccati e il racconto delle ultime ore a Kabul del giornalista Fausto Biloslavo. A seguire, focus sulla situazione sanitaria italiana, in particolare sul cambio di zona, da bianca a gialla, della Sicilia che ha superato tutti i parametri di guardia stabiliti dalla cabina di regia. Infine, per la politica italiana, analisi delle reazioni alle dimissioni del sottosegretario leghista Claudio Durigon. Tra gli ospiti anche: Alberto Negri, Toni Capuozzo, Federico Rampini e Daniele Capezzone.

