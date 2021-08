Frase sul parco Mussolini, Durigon si dimette da sottosegretario: "Faccio passo di lato, ma non sono fascista"

26 agosto 2021 a

a

a

Alla fine sono arrivate le dimissioni. Claudio Durigon non è più sottosegretario al Mef del Governo Draghi. "Non sono, e non sono mai stato, fascista. E, più in generale, sono e sarò sempre contro ogni dittatura e ogni ideologia totalitaria, di destra o di sinistra: sono cresciuto in una famiglia che aveva come bussola i valori cristiani - ha scritto Durigon in una lettera aperta nella quale ha annunciato appunto le sue dimissioni dopo le polemiche nate intorno alla sua proposta di intitolare un parco di Latina ad Arnaldo Mussolini -. Gli Italiani da noi e dal governo si aspettano soluzioni, non polemiche. Faccio un passo a lato, per evitare che la sinistra continui a occuparsi del passato che non torna, invece di costruire il futuro che ci aspetta".

Durigon ha quindi proseguito: "Come indica chiaramente il mio cognome, io sono figlio, e nipote, di veneti immigrati, tanto tempo fa, nel Lazio e in particolare in quel dell’attuale Latina. Sono dunque nipote di coloni, italiani di tutta Italia che hanno partecipato a una grande opera, civica e civile al tempo stesso, di recupero di un territorio del nostro Paese che fu, per troppo tempo, svantaggiato e inabitabile. Mi riferisco alla bonifica dell’Agro Pontino", ha spiegato ancora l'ex sottosegretario".

Finito l'incontro Salvini-Berlusconi sul futuro del centrodestra: "Faremo la flat tax. Partito unico? Non adesso"

"Ho dovuto constatare sulla mia pelle, con grande amarezza, che esistono professionisti della strumentalizzazione che hanno usato le mie parole per attribuirmi a tutti i costi un’etichetta che non mi appartiene, con l’unico fine di colpire me e il partito che rappresento - ha sottolineato -. Aggiungo che tutta questa polemica sta diventando l’alibi di chi, in malafede, intende coprire altri problemi: mi riferisco in particolare ai limiti del Viminale (più di 37mila sbarchi dall’inizio dell’anno contro i 17.500 del 2020 e i 4.800 del 2019, per non parlare dello scandalo del rave abusivo), o delle incredibili parole di Giuseppe Conte sul dialogo con i talebani".

Salvini: "No all'obbligo vaccinale. La soluzione? Come nelle Marche"

Infine il pensiero per il segretario del suo partito, Matteo Salvini. "In un grande partito come la Lega siamo tutti sostituibili, tranne Matteo Salvini che ringrazio per il sostegno, la vicinanza politica, morale e umana che ha avuto nei miei confronti", ha concluso Durigon.

Meeting di Rimini, battibecco Letta-Salvini su migranti e fascismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.