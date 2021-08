Monica Cirinnà ed Esterino Montino, mistero nella villa: ritrovati 24.000 euro nascosti nella cuccia del cane

24 agosto 2021 a

a

a

E' mistero sui 24.000 euro in contanti ritrovati nella cuccia del cane della villa di Capalbio appartenente a Monica Cirinnà e Esterino Montino. Gli investigatori stanno proprio cercando di capire il perché i soldi sono stati nascosti proprio lì. Nel corso di alcuni lavori di manutenzione nella residenza di Capalbio della coppia, gli operai hanno trovato le banconote arrotolate con degli elastici e inserite tra le assi. Una volta informati, i padroni di casa hanno immediatamente informato i carabinieri, che hanno sequestrato il denaro.

Grazie alle trovate di Enrico Letta le amministrative saranno il funerale del Pd

Denaro che ovviamente non verrà reclamato: appare scontato che la sua provenienza sia illecita. Montino ha condiviso la sua prima ipotesi a riguardo: “In questa zona i carabinieri hanno fatto un lunghissimo lavoro su una situazione di spaccio durata un paio d’anni a cui sono seguiti degli arresti - ha spiegato -. Gente che veniva da fuori e si dava appuntamento in mezzo ai boschi per acquistare o vendere droga e forse quei soldi sono i proventi mai recuperati di questo traffico”. Una spiegazione che appare logica, ma toccherà agli investigatori fare chiarezza.

Vaticano-Ddl Zan, Letta spiazzato: "Valuteremo i nodi giuridici". Equilibrismo Pd

Si presume che le banconote fossero state messe lì da poco tempo, visto che erano chiuse in un involucro. “Gli operai stavano facendo un po’ di pulizia - ha dichiarato Montino - intorno a un capannone e vicino a questo, a confine con la strada pubblica, c’è la vecchia cuccia del cane che è lì forse da 5 o 6 anni. Gli operai hanno toccato la cuccia e sono usciti questi soldi mal ridotti. Vista la situazione mio figlio mi ha avvertito e abbiamo deciso di chiamare i carabinieri”. Investigatori che ora sono chiamati a risolvere il giallo, anche se quello dello spaccio di droga pare essere l'ipotesi più concreta.

Ddl Zan, Salvini: "Entro domani testo condiviso, ma togliamo ideologia e coinvolgimento dei bambini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.