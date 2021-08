Afghanistan, scontro tra Toscani e La Russa sull'accoglienza dei migranti a Controcorrente: "Subiremo un processo come a Norimberga"

23 agosto 2021 a

a

a

Duro scontro verbale tra Ignazio La Russa e Oliviero Toscani a Controcorrente, il talk show di politica e attualità in prima serata su Rete 4. Oggetto del contendere l'accoglienza dei migranti dall'Afghanistan. Secondo Toscani, "dobbiamo accogliere il maggior numero di profughi e migranti possibili, perché scappano dalla guerra e dai Talebani".

Afghanistan, migliaia di combattenti anti Talebani riuniti nel Panshir. Biden crolla nei sondaggi

Quando però il senatore di Fratelli d'Italia interviene affermando come sia impossibile "accogliere tutti in Europa", dato che "dovremo definire quante persone può accogliere l'Italia e quante gli altri Paesi", Toscani interviene in maniera decisa: "Se ci sottrarremo da questo compito le future generazioni ci manderanno a processo. Sarà come il processo di Norimberga". "E tu sarai in prima fila", ha detto nei confronti di La Russa, alludendo al fatto che gli imputati del processo di Norimberga nel 1945 furono i vertici del regime nazista al termine della seconda guerra mondiale. "Sì, sì, io sarò sempre in prima linea", ha tagliato corto La Russa.

Afghanistan, Joe Biden: "Ritirarci fra un mese sarebbe stato uguale. Era la decisione più logica"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.