Reddito di cittadinanza, scontro tra Alba Parietti e Daniele Capezzone a Zona Bianca: "Mi hai rotto le scatole, sei un cafone"

Insulti e parole grosse nella seconda parte della trasmissione di Rete 4, Zona Bianca. Protagonisti dell'acceso dibattito in tema di reddito di cittadinanza, sono Alba Parietti e Daniele Capezzone. La prima ha difeso la misura voluta dal governo Conte I definendola utile a garantire un'entrata a molte persone, seppur con dei limiti in fatto di possibilità di inserire i beneficiari nel mercato del lavoro.

Dopo il suo intervento, l'ex deputato del Pdl ha esordito provocatoriamente, dicendo che "c'è sempre qualche Vip di ritorno dalle vacanze che fa la morale...". La Parietti è quindi subito intervenuta troncando il suo intervento e dicendo perentoriamente: "Capezzone, mi hai rotto le scatole, Basta con questa storie delle vacanze dei vip e dei pagamenti delle tasse", facendo riferimento a un precedente diverbio tra i due. Il dibattito si è quindi acceso, con accuse e insulti, tanto che la Parietti ha detto a Capezzone: "Sei un cafone", ripetendolo più volte.

Il conduttore Giuseppe Brindisi ha provato a riportare la calma in studio, ma tra i due il litigio è continuato. Capezzone ha ribattuto che si è difesa una misura assistenzialista che non ha creato alcun beneficio, mentre la Parietti ha sottolineato come a prenderlo siano state anche molte persone realmente in difficoltà Nessuno dei due, quindi, è riuscito a chiarire compiutamente la sua posizione sul reddito di cittadinanza, tanto che qualche minuto dopo Brindisi si è trovato costretto a passare all'argomento successivo, visti gli insulti e il baccano, a danno dei telespettatori all'ascolto.

