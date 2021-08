Stasera Italia, anticipazioni e ospiti del 18 agosto su Rete 4

18 agosto 2021 a

Stasera Italia torna alle ore 20.30 su Rete 4. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 18 agosto. La conduttrice, Veronica Gentili, commenterà con il candidato sindaco di Milano per il centrodestra Luca Bernardo e con l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta le ultime notizie dall’Afghanistan, dalle promesse già disattese dei talebani rispetto al mantenimento della democrazia nel Paese all’attacco di alcuni media americani contro Joe Biden, accusato di mancata organizzazione del disimpegno militare.

A "Zona Bianca" si parla di green pass e crisi in Afghanistan

Spazio anche a un’intervista al magistrato Stefano Dambruoso sui futuri flussi migratori e sulla possibilità di infiltrazioni terroristiche. E ancora, un servizio sul tema green pass e mense aziendali, con un particolare focus sulla situazione di alcuni poliziotti non vaccinati a cui è stato impedito l’accesso nei locali per mangiare. Tra gli ospiti anche: Gianfranco Pasquino, Pietrangelo Buttafuoco e Vittorio Sgarbi. La serata di Rete 4 continua poi con il talk show di politica e attualità "Zona Bianca", prodotto sempre da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi.

In prima tv su Rai 3 il film "Una famiglia senza freni"

Sulle altre reti, invece, spazio alla sesta puntata di SuperQuark su Rai 1 con Piero Angela, mentre sulle altre due reti Rai andranno in onda altrettanti film in prima visione per l'Italia: "Non avrai mai mia figlia" sul secondo canale e "Una famiglia senza freni" sul terzo. Sulle reti Mediaset, invece, c'è la finale di All together now 2020 su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, mentre su Italia 1 ci sono altri tre episodi in prima tv della serie Chicago Fire. Su La7, infine, ultima puntata della serie di documentari Hunting Hitler, sui misteri legati alla sorte del dittatore tedesco.

In prima tv su Rai 2 il thriller "Non avrai mai mia figlia"

