Stasera in tv 18 agosto su Rete 4 c'è Zona Bianca: anticipazioni e ospiti

18 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 18 agosto, su Rete 4 va in onda la ventesima puntata di Zona Bianca. Ecco anticipazioni e ospiti del talk show condotto da Giuseppe Brindisi. Questa sera nel programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, il conduttore intervisterà il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri.

Afghanistan, è partita l'operazione Aquila Omnia: 85 afghani oggi a Fiumicino grazie al ponte aereo

Al centro della puntata, i temi del momento: dal green pass all’obbligo vaccinale. A seguire, focus sul reddito di cittadinanza, sulle responsabilità cinesi riguardo alla diffusione del virus e, infine, sulla ripresa degli sbarchi nel Mediterraneo: quanto conta l’estate e quanto la situazione in Medio Oriente e in Afghanistan? Tra gli ospiti di questa puntata ci sono anche Maurizio Gasparri Gianluigi Paragone, Ferruccio de Bortoli, Claudia Fusani, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo e Alba Parietti. Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è la sesta puntata di SuperQuark su Rai 1, mentre su Rai 2 e Rai 3 ci sono altrettanti film in prima tv in Italia: prima il thriller "Non avrai mai mia figlia", poi la commedia "Una famiglia senza freni" con Josè Garcia.

Umbria, un prof no vax su 10 cambia idea e sceglie di vaccinarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.