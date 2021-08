Rosy Bindi a Cortina, mimetizzata con cappello alla pescatora: per lei funghi fritti e birra | Foto

18 agosto 2021 a

a

a

Vacanze diverse, pur se nella stessa location. Rosy Bindi ed Elisabetta Casellati hanno scelto infatti Cortina d'Ampezzo, la cosiddetta Regina delle Dolomiti, per le rispettive vacanze, entrambe paparazzate da Leggo.

La prima, ex presidente del Pd ed ex presidente della Commissione nazionale antimafia, è stata beccata nel rifugio Averau, a 2.413 metri d'altezza, in perfetto look da turista montanara. In compagnia di due amiche, con cappello alla pescatora, abbigliamento sportivo da escursione (camicia rosa a scacchi e k-way blu per ripararsi da vento e pioggia) e soprattutto boccale di birra in mano. Insomma, mimetizzata alla perfezione tra gli altri vacanzieri, quasi irriconoscibile. Per lei anche funghi porcini fritti come pasto.

La forzista Elisabetta Casellati, presidente del Senato e seconda carica dello Stato, ha invece preferito forse un luogo più chic, più in linea con la propria personalità, diversa rispetto alla Bindi. Ai funghi porcini fritti scelti dalla Bindi, la Casellati ha preferito i toni decisamente più chic di un ristorante sul vicino lago Ghedina.

Covid soggetto politico anche in Italia, nessun partito o coalizione ne sta uscendo integro

Al tavolo con altre dieci persone, la presidente ha sfoggiato una camicia bianca e un foulard rosso, prediligendo un menu vegetariano: pasta cacio e pepe, insalata e dolce. Due mondi piuttosto lontani che si sono sfiorati per qualche giorno. Tutti i politici hanno scelto principalmente l'Italia come meta delle loro vacanze.

La politica va in vacanza: da Mattarella a Draghi, si sceglie l'Italia

A cominciare da Sergio Mattarella, ad Alghero in Sardegna, ospitato nella villa dell’Aeronautica militare nel Parco di Porto Conte. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è recato con la fidanzata Virginia Saba, in Puglia. Agosto nella capitale invece per il titolare dei Trasporti, Enrico Giovannini, che ha continuato a lavorare con qualche capatina al mare della famiglia in vacanza sul litorale romano. Per Matteo Salvini qualche giorno in Calabria con la fidanzata Francesca Verdini, per poi concedersi qualche giorno in montagna con i figli. Il leader di Fi, Silvio Berlusconi, non ha tradito la sua Villa La Certosa in Costa Smeralda, insieme alla sua famiglia. Anche per Beppe Grillo vacanza in Sardegna.

Vaccino, ancora polemiche per Scanzi. L'ex sottosegretario alla salute: "Non è di una categoria prioritaria"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.