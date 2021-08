Stasera Italia, anticipazioni e ospiti di oggi lunedì 16 agosto su Rete 4

16 agosto 2021 a

Stasera Italia, nuovo appuntamento oggi, lunedì 16 agosto, alle 20.30 su Rete 4. Ecco anticipazioni e ospiti della trasmissione condotta tutte le sere da Veronica Gentili, che resterà in prima serata anche alla fine del programma con la conduzione di Controcorrente.

La Gentili commenterà con il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo la situazione in Afghanistan e la presa di Kabul da parte dei Talebani, con gli effetti di questa crisi sui nuovi fenomeni migratori verso l’Europa. Con l’arrivo in Italia del primo volo di rimpatrio del nostro personale diplomatico, un punto su come la politica italiana stia affrontando la crisi in Afghanistan e un collegamento con New York per le reazioni americane e internazionali sul disimpegno del presidente Biden. Inoltre, un reportage girato sul confine tra Italia e Francia, dove i sentieri di montagna si trasformano in vie di fuga per gli immigrati. Tra gli ospiti anche: Corradino Mineo, Alberto Negri, Stefano Zurlo e Vittorio Sgarbi. Alla stessa ora, ma su La7, c'è anche il programma "concorrente", ossia In Onda, condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, che trattano dei principali temi di attualità, economica e politica di ogni giorno.

