Stasera in tv 16 agosto su Rete 4 c'è Controcorrente: anticipazioni e ospiti

16 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 16 agosto, su Rete 4 torna in prima serata l'appuntamento con il talk show di politica e attualità Controcorrente. Ecco alcune anticipazioni sui temi di questa quarta puntata e sugli ospiti del programma di approfondimento giornalistico condotto come sempre da Veronica Gentili.

Umbria, 180 locali controllati in tre giorni. Multa e chiusura per bar che non verificava i green pass

Protagonisti del dibattito saranno il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e i giornalisti Mario Giordano e Carmen Lasorella che parleranno della proposta dell’obbligo vaccinale per gli over 50 avanzata dal governatore ligure e l’approccio delle Regioni rispetto alle regole per il contenimento della pandemia. A seguire, con il candidato sindaco di Roma e leader di Azione Carlo Calenda, la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché e il virologo Andrea Crisanti, focus sulle polemiche relative al green pass obbligatorio che stanno accendendo il dibattito pubblico.

Umbria, il commissario Covid: "Prenotazione libera per il vaccino e dosi riservate a minori senza appuntamento"

Nel corso della serata, spazio a un’inchiesta con telecamera nascosta sul funzionamento della certificazione verde per accedere ai luoghi di socialità al chiuso; servizi e testimonianze di no vax che protestano contro le restrizioni imposte a chi non vuole vaccinarsi. E ancora, un approfondimento sarà dedicato alle origini della pandemia che, a distanza di oltre un anno e mezzo dal primo caso di contagio, rimangono ancora ignote, così come il rifiuto del governo cinese di cooperare con l’Oms a una nuova indagine per far luce sulle reali cause che hanno scatenato l’epidemia a livello globale. E ci si domanda: qualcuno sta guadagnando da questa situazione? Tra gli ospiti anche Marco Rizzo, Nunzia De Girolamo, Maria Giovanna Maglie, Federico Rampini, Antonio Caprarica e Daniele Capezzone. Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è invece il film "The Founder" alle 21.30 su Rai 1, mentre su Rai 2 ci sono altri due episodi in prima tv di Hawaii Five-o. Su Rai 3 spazio ancora alle repliche di Report. SU Canale 5 il film storico "Balloon - Il vento della libertà" mentre su Italia 1 la partita di Coppa Italia tra Sampdoria e Alessandria.

Vaccini, Salvini a Zona Bianca: "Sono contro gli obblighi, specialmente per i bambini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.