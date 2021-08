Green Pass, il Viminale: si potranno chiedere i documenti "nei casi di elusione delle norme"

10 agosto 2021 a

Il Viminale si è pronunciato sul Green Pass e gli interrogativi emersi, in questi ultimi giorni, sull'obbligatorietà o meno di fare controlli da parte di gestori di bar e ristoranti. Il documento inviato ai prefetti spiega che i ristoratori non dovranno chiedere i documenti di identità ai clienti per verificare la validità del certificato verde. Ma possono farlo "nei casi di abuso o di elusione delle norme", come ad esempio in caso di "manifesta incongruenza" della certificazione verde con i dati anagrafici in essa contenuti. E' invece obbligatorio controllare il Green Pass nella prima fase, quella della verifica del possesso della certificazione.

La circolare spiega che "la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione". In generale è di "natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione". E' inoltre "un vero e proprio obbligo" verificare il possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere "alle attività per le quali essa è prescritta", recita la circolare del Viminale.

Con riferimento agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi "possono ritenersi abilitati alle verifiche anche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi tenuti dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto presso gli impianti sportivi" è quanto precisa la circolare del Viminale firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi. Il Viminale ricorda che "il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per cui sono previste rappresentando pertanto uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio".

