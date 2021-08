Il Parlamento chiude per ferie: un mese di vacanza per deputati e senatori. Ma non è un record

06 agosto 2021 a

a

a

Un intero mese di vacanza. Questa la durata della sosta estiva per deputati e senatori del Parlamento italiano. L'ultimo atto da parte dei senatori è stato il licenziamento del decreto sullo stop alle grandi navi nella laguna di Venezia. I senatori dovranno far rientro a Roma martedì 7 settembre, quando nel pomeriggio tornerà a riunirsi l'Aula. Nello stesso giorno è convocata la Conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario dei lavori di settembre. Ripartiranno, invece, una settimana prima, il 30 agosto, le commissioni permanenti.

Plebiscito solitario per Conte. E ora cominciano i problemi per Draghi

Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, riaprirà i battenti lunedì 6 settembre, quando si riunirà l'Aula con all'ordine del giorno il decreto Green Pass. Anche alla Camera le commissioni permanenti riprenderanno l'attività una settimana prima, il 30 agosto. L'estate 2021 non rappresenta di certo il record nè di lunghezza nè di brevità sul fronte ferie dei parlamentari: un mese di vacanza (precisamente 32 giorni per il Senato e 30 per la Camera) rientra infatti nella media degli ultimi anni. Fa eccezione la scorsa estate: solo tre settimane di libertà per deputati e senatori, ma si era nel pieno dell'emergenza Covid.

Salvini duro su Padoan: "Si dimetta da Unicredit"

"Le commissioni riprendono il 30 agosto, mi sembra che tre settimane siano una misura equa, non vedo situazioni da rimarcare - ha commentato il senatore del Pd, Luigi Zanda -. L’intervallo è in linea con quanto successo negli anni, poi va detto che si tratta di una decisione dell’ufficio di presidenza, che ha preso la conferenza dei capigruppo, di cui io non faccio parte, che in ogni caso condivido, non trovando nulla da eccepire".

Decreto reclutamento, Brunetta: "E' legge la rivoluzione del lavoro pubblico"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.