Green pass: giovedì 5 agosto cabina di regia, poi il Cdm. Dalla Lega cinque proposte per l'esenzione

Si terrà giovedì 5 agosto alle 11.30 la riunione della cabina di regia chiamata a sciogliere gli ultimi nodi per il decreto sul green pass per

scuola, trasporti e lavoro che sarà poi sul tavolo del Cdm convocato alle 16.

Il premier Mario Draghi ha incontrato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 agosto, il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Con loro ha approfondito nuove misure del decreto green pass in base all’andamento dei contagi e in prospettiva dell’apertura dell’anno scolastico. Intanto dalla Lega arrivano cinque proposte per introdurre altrettanto esenzioni dall'obbligo del certificato verde, soprattutto nell'ottica di non produrre effetti negativi sulla stagione turistica in corso.

"Cinque punti, come le dita di una mano. Sono quelli che la Lega chiede vengano introdotti per agevolare la stagione turistica, e non solo. Misure improntate al pragmatismo ed alla semplificazione. Esenzione Green Pass per minorenni; autocertificazione per clienti bar e ristoranti; Esenzione Green Pass per fiere e sagre all’aperto; Esenzione Green Pass per servizi interni agli alberghi; Nessun vincolo per i mezzi di trasporto. Sono misure di buon senso. Alle quali credo sia giusto aggiungere, per il ritorno a scuola, i tamponi (salivari) per i bambini; come sono stati già adottati in qualche regione", ha spiegato il ministro del turismo, Massimo Garavaglia.

