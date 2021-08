Stasera in tv 4 agosto su Rete 4 c'è Zona Bianca: anticipazioni e ospiti

04 agosto 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 4 agosto, in prima serata su Rete 4 c'è una nuova puntata del talk show di politica e attualità, "Zona bianca". Ecco alcune anticipazioni sui temi al centro della puntata e sugli ospiti di Giuseppe Brindisi.

Tra i temi principali che saranno dibattuti dagli ospiti in studio e in collegamento, anche attraverso servizi e approfondimenti, c'è lo scontro sul green pass, iniziativa che continua a dividere forze politiche e opinione pubblica, e le richieste di cancellazione del reddito di cittadinanza. E ancora, si parlerà delle teorie complottistiche sul vaccino che agitano il popolo del web. Tra gli ospiti di questa puntata: Massimo Cacciari, il professor Massimo Galli, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, l’eurodeputata Alessandra Moretti (Pd), il senatore Maurizio Gasparri (FI), il deputato Andrea Delmastro (FdI), il candidato sindaco di Napoli Catello Maresca, Pietro Senaldi e Alessandro Cecchi Paone.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è la quarta puntata di SuperQuark su Rai 1, mentre su Rai 2 si rinnova l'appuntamento quotidiano con "Il circolo degli anelli", dedicato alle gare di oggi e di domenica di Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Su Rai 3, invece, il film "Quasi nemici". Sulle reti Mediaset, invece, c'è la replica della quarta puntata di All together now su Canale 5 (condotto da Michelle Hunziker), mentre su Italia 1 ci sono l'ottavo e il nono episodio dell'ottava serie di Chicago Fire. Su La7, infine, quarta puntata della serie di documentari "Hunting Hitler", sulle ipotesi relative alla fuga da Berlino del dittatore tedesco.

