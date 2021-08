Green pass, Sgarbi a Controcorrente: "Un errore per i musei, lì nessun contagio" | Video

02 agosto 2021 a

Il dibattito sull'introduzione del green pass, prevista da giovedì 6 agosto, anima la seconda parte della trasmissione di Rete 4, Controcorrente. Come mostrato dal video pubblicato di seguito, tratto dall'account ufficiale della trasmissione, Vittorio Sgarbi si scaglia contro l'obbligo di introdurre il green pass per l'accesso nei musei.

"Tu utilizzi anche i musei per indurre la gente a vaccinarsi quando nei musei non c'è un solo contagiato"



Secondo il critico d'arte e parlamentare, si tratta "di un errore gravissimo", ha detto riferendosi al premier Mario Draghi. "Tu utilizzi anche i musei per indurre la gente a vaccinarsi quando nei musei non c'è un solo contagiato", ha ribadito Sgarbi. Parlando dei possibili effetti negativi del certificato verde per la stagione turistica, Sgarbi evidenzia come questo obbligo danneggi le strutture museali durante la stagione estiva, soprattutto nelle tante città d'arte italiane, richiamando invece il caso della Spagna, "che nei suoi musei, come al Prado, non ha imposto l'obbligo del green pass per accedervi".

