Fratelli d'Italia e Lega in crescita, cala il M5S: l'ultimo sondaggio Swg del 2 agosto a La7

02 agosto 2021 a

a

a

Fratelli d'Italia al 20,6 per cento, subito dietro la Lega al 20,3 per cento, entrambe in crescita dello 0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana. E' questa la fotografia scattata dall'ultimo sondaggio della Swg per La7, presentato durante il telegiornale del settimo canale. Cresce di due decimi di punti anche il Pd, che si attesta al 19 per cento, mentre cala il M5S al 15,5 per cento (-0,3 per cento). Più staccati Forza Italia (6,8%), Azione di Carlo Calenda al 3,9 per cento e Sinistra Italiana al 2,7 per cento.

Sondaggi, Fratelli d'Italia supera la Lega: Salvini perde il primo posto dopo tre anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.