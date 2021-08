Stasera in tv 2 agosto su Rete 4 c'è Controcorrente: anticipazioni e ospiti

02 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 2 agosto, seconda puntata del talk show di politica e attualità di Rete 4, "Controcorrente". Ecco anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, che sarà condotta da Veronica Gentili (al timone anche di Stasera Italia, nella stagione estiva, al posto di Barbara Palombelli.

Ius sportivo, scintille Malagò-Salvini: "Non riconoscerlo è folle". L'ex ministro: "A 18 anni si chiede la cittadinanza"

Ospite principale sarà il leader della Lega, Matteo Salvini, che interverrà sui vari temi al centro della puntata: dall’ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico al dibattito sul green pass, indispensabile dal 6 agosto per ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri e centri benessere al chiuso, ma che ben presto potrebbe essere necessario anche per l’accesso ai mezzi di trasporto come treni a lunga percorrenza, navi e aerei. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato all’andamento della campagna vaccinale: il generale Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che il 60 per cento degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale e ora la sfida pare essere quella di convincere gli indecisi, molto più numerosi dei veri no vax. Se ne parlerà con il Professor Fabrizio Pregliasco e con la preziosa testimonianza di Marco Natali, figlio di un medico che ha perso la vita a causa del Covid e che si è schierato in prima linea a favore dei vaccini durante una manifestazione a Lodi contro il certificato vaccinale.

Salvini sui dissidi nella Lega: "Dimissioni Giorgetti? Invenzioni". E su Borghi no green pass: "Può andare dove vuole"

Tra gli ospiti anche: il senatore Gianluigi Paragone (Italexit), il deputato Luigi Marattin (IV), Piero Sansonetti, Maria Giovanna Maglie, Gaetano Pedullà, Tommaso Labate, Corradino Mineo, Federico Geremicca, Daniele Capezzone e Vittorio Sgarbi. Sulle altre reti, invece, c'è il film "The help" su Rai 1, mentre su Rai 2 spazi ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 con "Il circolo degli anelli"; su Rai 3 invece c'è una replica di Report con alcuni servizi andati in onda durante quest'ultimo anno. Su Canale 5, invece, il film "Terapia di coppia per amanti", mentre su Italia 1 il meglio di "Freedom".

"Variante delta, contagi destinati ad aumentare. Ma abbiamo tre armi per sconfiggerla": il monito di Pregliasco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.