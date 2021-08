Ius soli, Malagò: "Non riconoscere ius sportivo è folle". Salvini: "A 18 anni si può chiedere la cittadinanza"

01 agosto 2021 a

Botta e risposta tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il segretario della Lega, Matteo Salvini sullo Ius Soli. "Non riconoscere lo

ius sportivo è aberrante, folle", ha dichiarato il presidente del Coni in conferenza stampa a Casa Italia dopo gli storici successi di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs a Tokyo. Non si è fatta attendere la replica di Salvini, che in un tweet ha scritto: "Già oggi a 18 anni si può chiedere la cittadinanza.

"Dall’Olimpiade una spinta per l’integrazione in un’Italia sempre più multiculturale? Sono anni che c’è una formidabile polemica attorno al tema dello ius soli. Hanno già provato a tirarci per la giacchetta, ma io ho sempre sostenuto una tesi: lo ius soli è tema politico e noi non vogliamo fare politica, ma occuparci solo di sport. Non riconoscere lo ius sportivo è aberrante, folle. Oggi più che mai questo discorso va assolutamente concretizzato. Come? A 18 anni e un minuto chi ha determinati requisiti deve avere la cittadinanza italiana senza dover affrontare una via crucis che spesso fa scappare chi si stanca di aspettare", ha spiegato Malagò.

Aggiungendo poi come "in questo contesto il presidente Draghi ha dato la risposta migliore un quarto d’ora dopo la fine delle gare, con piacere enorme ci ha chiamato commosso, entusiasta e orgoglioso. Gli ho passato gli atleti e li ha invitati entrambi a Palazzo Chigi al ritorno", ha detto. Discorso chiuso per Salvini: "Ius Soli? Già oggi, a 18 anni, chiunque può chiedere e ottenere la cittadinanza. Squadra che vince non si cambia!", ha scritto.

