In onda, sabato 31 luglio su La7 ospite Matteo Salvini: le anticipazioni

E' Matteo Salvini l'ospite principale di In Onda, il talk show di politica e attualità condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio su La7. Sabato 31 luglio, alle ore 20.40, è previsto il collegamento con il segretario della Lega, che si trova a Milano Marittima per alcuni giorni di vacanza, che cadono in concomitanza con la festa dei giovani del partito.

Proprio dalla "celebre" spiaggia della riviera romagnola, nelle ultime ore si è consumato un botta e risposta tra l'ex ministro dell'Interno ed Enrico Letta. Il primo ha detto che "Conte fa il suo lavoro di sabotatore e Letta che gli fa da palo, quei due che passano le giornate a insultarmi. Noi costruiamo, gli altri smontano". Da qui la risposta del segretario del Pd: "Salvini: ’...e Letta fa da palo. Sì, il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di pistola, Adriatici a Voghera o Aronica a Licata". Questa sera sicuramente Parenzo e la ex direttrice dell'Unità torneranno sull'argomento che potrebbe così arricchirsi di nuovi colpi di scena e provocazioni tra i due leader.

