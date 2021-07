Green pass, Mattarella: "Il virus limita la libertà, non le regole per batterlo"

28 luglio 2021 a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene in maniera chiara sulle polemiche sorte all'indomani del decreto Covid in relazione all'introduzione del green pass obbligatorio dal 6 agosto. "La libertà è condizione irrinunciabile ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo", ha detto Mattarella in occasione della "Cerimonia del Ventaglio" al Quirinale.

"Se la legge non dispone diversamente si può dire: ’in casa mia il vaccino non entra. Ma questo non si può dire per ambienti comuni, non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti un alto pericolo di contagio; perchè preferiscono dire: In casa mia non entra il virus". "La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso", ha aggiunto. "Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione e più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo", ha spiegato.

Il capo dello Stato ha parlato anche di scuola: "La pandemia ha imposto grandi sacrifici in tanti ambiti. Ovunque gravi. Sottolineo quelli del mondo della scuola. Ne abbiamo registrato danni culturali e umani, sofferenze psicologiche diffuse che impongono di reagire con prontezza e con determinazione. Occorre tornare a una vita scolastica ordinata e colmare le lacune che si sono formate. Il regolare andamento del prossimo anno scolastico deve essere un priorità assoluta".

