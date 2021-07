Stasera in tv 28 luglio su Rete 4 c'è Zona Bianca: anticipazioni e ospiti

28 luglio 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 28 luglio, nuovo appuntamento in prima serata su Rete 4 con Zona Bianca. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti del talk show di politica e attualità diretto da Giuseppe Brindisi.

Temi centrali della puntata di oggi sono le manifestazioni contro l’estensione dell’uso del green pass, la misura introdotta dal governo contro la circolazione del virus che però continua a dividere non solo gli italiani ma anche le forze politiche. Come noto, dal 6 agosto sarà infatti obbligatorio per entrare in diversi esercizi commerciali o per fruire di determinati servizi. A seguire, ampio spazio agli ultimi aggiornamenti sul caso di Voghera, dove l’assessore Massimo Adriatici, ora agli arresti domiciliari, ha ucciso, martedì scorso, con un colpo di pistola il 39enne Youns El Boussettaoui. Il caso, come era presumibile, ha riaperto il dibattito sul tema della legittima difesa e del possesso di armi da fuoco, nonché sulla difesa di Adriatici da parte dei vertici della Lega, a cominciare da Matteo Salvini. Tra gli ospiti di questa puntata: l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega), i senatori Daniela Santanchè (FdI), Valeria Fedeli (Pd) e Gianluigi Paragone (Italexit), il professor Matteo Bassetti, Mario Giordano, Claudia Fusani, Piero Sansonetti e Alessandro Cecchi Paone.

Sulle altre reti, invece, sempre in prima serata, c'è Super Quark con Piero Angela su Rai 1, mentre su Rai 2 c'è "Il circolo degli anelli", dedicato alle olimpiadi e alle prestazioni degli atleti italiani in gara. Su Rai 3 il film in prima tv "Benvenuti a casa mia", mentre sulle reti Mediaset, c'è la terza puntata di All together now con Michelle Hunziker su Canale 5 e tre episodi dell'ottava serie di Chicago Fire su Italia 1. Su La7, invece, terza puntata del documentario Hunting Hitler, sulla sorte del dittatore tedesco.

