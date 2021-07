Scuola, Sileri: "Dubbi sulla possibilità di ricominciare le lezioni in presenza a settembre"

23 luglio 2021 a

a

a

Forti dubbi sulla ripresa delle lezioni in presenza a scuola nel mese di settembre arrivano dal sottosegretario alla salute, Pier Paolo Sileri. "Se sono preoccupato per settembre? È una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a scuola, ma sui mezzi pubblici. È difficile ricominciare in presenza a settembre, sarà un processo graduale", ha detto questa mattina su Radio Capital.

Nuovo balzo dell'indice Rt: 19 regioni tornano a rischio moderato. I dati dell'ultimo monitoraggio settimanale

E in vista del nuovo decreto Covid del governo che dovrà occuparsi di scuola, trasporti e luoghi di lavoro, Sileri tende ad escludere l'obbligo di green pass per i docenti. "l Green pass per docenti non credo che si farà, per ora andiamo avanti con la vaccinazione". Poi Sileri ha commentato il testo varato ieri pomeriggio dal consiglio dei ministri e illustrato in serata dal premier, Mario Draghi. "Il green pass è un mezzo straordinario di prevenzione, anche ai fini della diagnostica. Il green pass si può ottenere, oltre che con la vaccinazione, anche dopo un test diagnostico e questo può aiutarti a rilevare i positivi. Ora dobbiamo difenderci mantenendo tutto aperto. In questo senso il green pass è un’arma per non tornare a vedere l’Italia a colori", ha detto. Sull’obbligo vaccinale ha invitato alla cautela.

Decreto Covid e bambini: ecco l'età minima prevista per il green pass

"Al momento l’obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro non serve, ma è una misura che potrebbe essere considerata, condivisa ed eventualmente applicata in caso di mutato scenario epidemiologico ed in base all’andamento della campagna vaccina che al momento sta andando molto bene", ha poi sottolineato. Infine un passaggio sulle frasi di Salvini e sulla chiusura delle discoteche. "Se dovessero salire i contagi a dismisura bisognerebbe pensare a strumenti che incentivino la vaccinazione, non l’obbligo. Salvini non è un no vax, ha invitato alla prudenza. In questi tempi è facile ricadere in contenitori, bisogna stare invece attenti. Le discoteche, invece, potrebbero riaprire in sicurezza, a capienza ridotta e con i giusti controlli", ha concluso.

Multe e rischio chiusura per chi viola il decreto: tutte le prescrizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.