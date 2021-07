Green pass, Draghi: "E' l'unica condizione per tenere aperte le attività. Vaccinatevi subito"

22 luglio 2021 a

Conferenza stampa di Mario Draghi al termine del consiglio dei ministri che ha approvato il decreto con le nuove misure anti Covid. Tra queste, i nuovi parametri per determinare i colori delle regioni (accantonato l'indice Rt, diventano prioritari i ricoveri in terapia intensiva e il tasso di ospedalizzazione) e il green pass che diventa obbligatorio per una serie di attività ed esercizi commerciali a partire dal 5 agosto.

"L'economia italiana va bene ma la variante delta è minacciosa", ha esordito il premier facendo riferimento alla ripresa dei contagi in atto in questi giorni. "Bisogna reagire subito per la difesa dell'economia", ha continuato. In questo senso, l'introduzione del green pass "non è un arbitrio ma l'unica condizione per tenere aperte le attività", ha sottolineato. Affinchè l’economia continui ad andare bene "bisogna reagire sul fronte Covid: introduciamo l’utilizzo del certificato verde su base estensiva", ha detto. Ricordando come "oltre la metà degli italiani ha completato il ciclo vaccinale", Draghi ha invitato tutti a "vaccinarsi subito".

"Circa due terzi degli italiani con più di 12 anni ha ricevuto una dose, più della metà degli italiani ha concluso il ciclo vaccinale. L’obiettivo che si era dato il generale Figliuolo per metà luglio è stato superato", ha ribadito. La campagna vaccinale "ha permesso all’economia di riprendersi", ha inoltre evidenziato il premier, dicendosi sicuro di "un'estate serena", che "con il green pass continuerà ad esserlo". Il decreto prevede che dal 5 agosto il certificato verde sia richiesto per consumare ai tavoli di bar e ristoranti (solo al chiuso) così come per entrare in piscine, terme, palestre, fiere, congressi, concorsi, cinema, teatri, stadi e altri spettacoli. Ancora chiuse sine die le discoteche. Il green pass è rilasciato a chi ha fatto almeno una dose di vaccino o ha un tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

