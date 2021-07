Stasera Italia, anticipazioni e ospiti del 22 luglio su Rete 4: ci sono Mulè e Gualtieri

22 luglio 2021 a

Stasera Italia torna oggi, giovedì 22 luglio, in prima serata su Rete 4 a partire dalle ore 20.30. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti di Veronica Gentili.

Nello studio Mediaset ci saranno il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè e con il candidato del centrosinistra a sindaco della Capitale Roberto Gualtieri che commenteranno le decisioni del governo riguardo al green pass illustrate oggi dal premier Mario Draghi in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Su questo tema gli scontri sembrano non arrestarsi nel mondo politico, così come tra gli operatori turistici e ristoratori, con i primi che vedono nel certificato uno strumento utile per la ripartenza, mentre gli altri non sarebbero d’accordo nel negare l’accesso alle loro strutture ai non vaccinati.

Nel corso della puntata anche un collegamento con la Festa di Articolo 1 a Bologna, dove è atteso Pierluigi Bersani. Spazio, inoltre, al dibattito sul possesso delle armi, tornato di attualità a seguito della vicenda di Voghera. Tra gli ospiti anche: Augusto Minzolini, Gianfranco Pasquino e Federico Rampini. Alla stessa ora, su La7, l'altro talk show di politica e attualità, "In onda" condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio.

