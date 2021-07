Sondaggi, Fratelli d'Italia supera la Lega: Salvini perde il primo posto dopo tre anni

22 luglio 2021 a

Alla fine è arrivato il sorpasso, almeno nei sondaggi Supermedia Youtrend: dopo un lungo inseguimento, Fratelli d'Italia scalza la Lega al primo posto tra le liste, sia pure per un soffio (lo 0,1%). Era da quasi tre anni che la Lega deteneva questo primato, conquistato durante la pausa estiva dell'agosto 2018 ai danni del Movimento 5 stelle. Al terzo posto c'è sempre il Pd 19,5 (+0,1). Altro dato rilevante è appunto quello di M5S, che continua a calare e scende sotto il 15%. Fa un discreto balzo in avanti Azione (+0,5%), forse beneficiando della candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma.

Questo il dettaglio delle liste: FDI 20,4 (+0,6) Lega 20,3 (-0,3) PD 19,5 (+0,1) M5S 14,9 (-0,8) Forza Italia 7,6 (-0,3) Azione 3,6 (+0,5) Italia Viva 2,2 (+0,2) Sinistra Italiana 2,1 (+0,1) Art.1-MDP 2,1 (+0,2) +Europa 1,7 (-0,1) Verdi 1,6 (=). Tradizionalmente tuttavia il periodo più importante, stando alle indicazioni degli esperti, sarà quello tra settembre e ottobre.

Con la fine delle vacanze estive infatti gli equilibri nei sondaggi tra i partiti dello scenario politico italiano mutano e sarà quello il periodo in cui si capirà a chi gli italiani stanno dando maggiormente fiducia. Discorso che vale anche e principalmente per il Movimento 5 Stelle a (nuova) guida Conte che attualmente appunto langue addirittura sotto il 15%. Effetto in particolare dello scontro al vertice delle scorse settimane e dei tempi ancora incerti per l’elezione ufficiale dell’ex premier alla guida del Movimento. Praticamente stabili tutti gli altri partiti, segnali positivi arrivano da Liberi e Uguali: oggi l’unione tra Articolo1 e Sinistra italiana varrebbe mediamente il 4,2%, un valore superiore a quello delle elezioni politiche del 2018 (3,4%).

