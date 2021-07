Renzi su Draghi: "E' la salvezza dell'Italia, lui come Donnarumma all'Europeo"

19 luglio 2021 a

Matteo Renzi è intervenuto a Rainews24 e ha paragonato, tra le altre cose, il premier Draghi al portiere della Nazionale, Donnarumma. "L’Italia con Draghi ha fatto un po' come Donnarumma con i rigori. Mettere Draghi al posto di Conte, senza che tutti se ne siano accorti subito, è stata la salvezza dell’Italia. Perché Draghi è molto forte, credibile, autorevole. Gli italiani non se ne sono accorti subito, ma è come Donnarumma: l’Italia ha vinto l’europeo", ha detto il leader di Italia Viva.

Il discorso si è poi spostato sul Ddl Zan: "Al Senato i voti non ci sono al momento - ha sottolineato -, per me un compromesso è fattibile su tre articoli. Io non capisco perché oggi che la Lega ha dato la disponibilità il Pd si è messo di traverso. Non è un matrimonio, si tratta di un voto. Oggi il Pd è diventato il partito no Zan". Renzi ha quindi parlato di vaccini e green pass: "Per me servirebbe l’obbligo vaccinale per il mondo sanitario e il mondo scolastico, ma non so se ci sarà la forza di farlo. Intanto continuiamo a vaccinarci - ha affermato -. Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni. Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Ho da sempre fatto una battaglia contro i no vax. Nella prossima settimana cresceranno i contagi a causa della variante Delta ma per chi è vaccinato il coronavirus diventa poco più di un’influenza".

"Se sono favorevole al Green Pass? Sì, se dobbiamo tornare in zona rossa voglio che ci vadano quelli che non ci sono vaccinati - le sue parole -. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?". Infine su Letta candidato alle suppletive di Siena: "Il segretario del Pd Enrico Letta si candida alle suppletive di Siena, sta parlando con il nostro responsabile locale e stanno valutando insieme un’alleanza. Ovviamente a me farebbe piacere, ma la decisione è nelle loro mani", ha commentato sempre a Rainews24.

