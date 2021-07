Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti di lunedì 12 luglio: ci sono Renzi e Tajani

12 luglio 2021 a

Quarta Repubblica torna questa sera, lunedì 12 luglio, con una nuova puntata in diretta su Rete 4, condotta come sempre da Nicola Porro. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti al centro del dibattito di oggi.

Dopo le sfide sportive di Londra, arrivano le prove più urgenti per l’Italia – dalla ripresa della stagione turistica alla riforma della giustizia: saranno questi i temi in primo piano nel corso del talk show condotto da Nicola Porro dedicato all’attualità politica ed economica, in onda su Rete 4, a partire dalle ore 21.30. Al centro della puntata, le interviste al leader di Italia Viva Matteo Renzi e al coordinatore di Forza Italia e vice presidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani sui temi più caldi della politica. In diretta e con collegamenti con gli inviati sul posto, spazio alle ultime rivelazioni sulla scomparsa nel Reggiano della diciottenne pakistana Saman Abbas.

Inoltre, un focus verrà dedicato a un primo bilancio sulle presenze negli hotel e nei luoghi simbolo delle vacanze, dalla Sardegna alla Riviera romagnola, e alla difficoltà dei ristoratori a trovare camerieri tra chi percepisce il reddito di cittadinanza. Da segnalare, inoltre, le interviste con il giurista Carlo Nordio e con il filosofo Alain de Benoist. Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà con Pina Amarelli, presidente della storica fabbrica di liquirizia di Rossano Calabro, una delle imprese familiari più antiche del mondo. Tra gli ospiti della puntata: il deputato Pd Emanuele Fiano (Pd), il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, i giornalisti Alessandro Sallusti e Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, i commenti di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. In tema di inchieste e cronaca, su Rai 3 c'è un'altra puntata con la replica dei migliori servizi di Report.

