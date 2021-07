Italia-Inghilterra, Sgarbi: "Nessuno in ginocchio, è un atto servile"

10 luglio 2021 a

In vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, Vittorio Sgarbi invita gli azzurri a non inginocchiarsi prima del fischio di inizio. "Non lo fate", dice il critico all’AdnKronos spiegando che "ci si inginocchia solo davanti a Dio" e che "un uomo sta in piedi". "L’inginocchiamento è un atto servile e, siccome è un atto religioso, uno lo si riserva a Dio. Ogni altro inginocchiamento è deminutio della dimensione umana".

Gli azzurri, invece, dovrebbero aderire a questo forma di solidarietà al movimento Black Lives Matter, dal momento che i calciatori della nazionale inglese lo hanno sempre fatto prima delle partite e la linea degli azzurri è stata quella di aderire "qualora l'altra squadra lo avesse richiesto". Intanto, in vista del match nel quale i padroni di casa partono con un leggero favore dei pronostici, almeno stando alle previsioni dei bookmaker, arriva una "tegola" in casa Inghilterra alla vigilia della finale di Euro 2020, in programma, alle 21 di domani a Wembley, contro l’Italia di Mancini. Phil Foden è rimasto seduto e non ha preso parte alla rifinitura odierna della Nazionale dei "Tre Leoni", nel quartier generale di St. George's Park. Il trequartista del Manchester City, secondo quanto riporta BBC Sport, ha preso un colpo al ginocchio nel corso degli allenamenti di ieri. In forte dubbio la sua presenza nella sfida di domani sera contro gli azzurri.

