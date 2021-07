Di Maio nel mirino dell'Isis. Minacce all'Italia: "Entreremo a Roma"

10 luglio 2021 a

a

a

Lo Stato islamico, Daesh, torna a lanciare minacce contro l'Italia e il suo ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Il titolare della Farnesina è finito nel mirino dell’Isis, dopo aver copresieduto per la prima volta a Roma con il segretario di Stato americano Antony Blinken la riunione ministeriale della coalizione anti Daesh.

Terrorismo islamico: nel mirino c'era anche Papa Francesco

Il settimanale dell’Isis al Naba ha pubblicato due giorni fa un articolo di minacce nei confronti dell’Italia e del ministro degli Esteri, nel quale si legge: "Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è l’Africa e la regione del Sahel. Il ministro degli Esteri italiano ha ammesso che non basta combattere lo stato islamico in Iraq e Siria, ma bisogna guardare altre regioni in cui è presente, sostenendo che l’espansione dello stato islamico in Africa e nel Sahel desta preoccupazione e proteggere le coste europee significa proteggere l’Europa. Non è un caso che fa riferimento allo Stato islamico, che i crociati e i loro alleati si incontrino nella Roma crociata e non c’è dubbio che i timori di Roma siano giustificati, poiché è ancora nella lista dei principali bersagli dei mujahidin. I mujahidin dell’Isis stanno ancora aspettando il compimento della promessa di Dio onnipotente nei loro confronti: questa è Dabiq, questa è Ghouta, questa è Gerusalemme e quella è Roma e noi vi entreremo senza false promesse", scrive l'organo di informazione dello stato islamico.

L'Isis ha rivendicato l'attentato di Baghdad

Massima solidarietà è stata espressa al ministro italiano da molti colleghi di governo, così come dagli esponenti di spicco del Movimento 5 Stelle. "Solamente pochi giorni fa si è tenuta per la prima volta a Roma la riunione ministeriale della coalizione anti Daesh, un evento che testimonia il concretamente il grande sforzo che il nostro Paese sta compiendo per contrastare l’Isis a livello internazionale. Ci stringiamo attorno a Di Maio, fermi nella convinzione di non dover tenere sempre alta l’attenzione sul terrorismo", riporta una nota del M5S.

M5S, la svolta centrista di Conte e Di Maio: è l'era della maturità del Movimento?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.