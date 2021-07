Stasera in tv 7 luglio su Rete 4 c'è Zona Bianca: anticipazioni e ospiti

07 luglio 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 7 luglio, su Rete 4 torna l'appuntamento con Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi. Ecco alcune anticipazioni sui servizi in onda, che saranno discussi con gli ospiti in studio. Al centro della puntata di oggi del talk show di politica e attualità ci sarà un approfondimento sul Ddl Zan e sulla rottura nella maggioranza di governo tra Pd, M5S e Italia Viva.

Ci sarà poi un focus sarà dedicato alla variante Delta del Covid e ai rischi legati ai controlli negli aeroporti italiani per i voli provenienti dall’estero, in modo particolare dai Paesi dove i contagi stanno riprendendo a salire. Nel corso della puntata si discuterà anche delle ultime novità rispetto al caso di Saman Abbas, con la richiesta di rogatoria internazionale avanzata dall’Italia nei confronti dei genitori della ragazza. Infine, la trasmissione dedicherà spazio alla scomparsa di Raffaella Carrà.

Tra gli ospiti di questa puntata: Vittorio Feltri, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, il professor Matteo Bassetti, Iva Zanicchi, Daniele Capezzone e Alessandro Cecchi Paone. Sulle altre reti, invece, c'è la semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21. Su Rai 3, invece, tornano gli approfondimenti e le testimonianza di Chi l'ha visto?, che sarà incentrato sia sul caso di Saman Abbas che su quello di Denise Pipitone, dopo che oggi è stato interrogato per oltre tre ore Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Su Canale 5, invece, spazio alla prima visione del nono episodio della prima serie di Grand Hotel, a cui farà seguito il primo episodio della serie successiva. Su Italia 1, invece, la seconda parte del film Hunger Games III

