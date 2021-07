Milano, Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia: l'annuncio di Giorgia Meloni

05 luglio 2021 a

a

a

Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano. Lo ha annunciato la leader del partito di centrodestra, Giorgia Meloni, durante la presentazione del suo libro Io sono Giorgia fatta in compagnia proprio del fondatore di Libero: "Ho una notizia da darvi" annuncia Meloni alla platea.

Meloni in Umbria: "Anomalia l'assenza di un assessore FdI in giunta regionale"

"Ho accanto a me questo straordinario uomo seduto vicino a me, ho una passione per lui da anni, rappresenta veramente tanto per il giornalismo italiano e per le menti libere italiane, in una nazione in cui le menti libere non piacciono e non fanno mai grande strada, lui è la dimostrazione che le due cose stanno insieme se si ha il coraggio di esprimere le proprie idee. Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma anche e soprattutto che l'abbiamo convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime elezioni amministrative a Milano”. Un annuncio che manda in visibilio tutta la platea.

Umbria, scontro tra Lega e FdI per l'assessore in giunta regionale

"Stimo Meloni, se me lo avesse chiesto un altro non avrei accettato la candidatura" svela proprio Feltri. Aggiungendo anche alcuni obiettivi: "Eliminare ciclabili e ridare alla città l'immagine persa con il Covid". "Perché non candidato sindaco? Non ne ho voglia. Non saprei amministrare un condominio, figuriamoci Milano" ha poi aggiunto contattato da La Presse. Grande soddisfazione per il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida: "Il direttore Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d’Italia e guiderà la nostra lista alle elezioni amministrative di Milano. Un motivo d’orgoglio e un segno tangibile della serietà e della credibilità del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno, coraggio e coerenza. Avanti così!".

Fdi sbaglia sui referendum: a destra la giustizia non è fatta di manette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.