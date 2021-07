Ddl Zan, appello di Salvini ai partiti: "Entro domani testo condiviso"

05 luglio 2021 a

Ddl Zan, Matteo Salvini lancia un appello a tutti i partiti della maggioranza. "Accogliamo l'invito della Santa Sede, troviamoci entro domani e facciamo un testo condiviso che aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra".

Il leader della Lega poi aggiunge: "Se dal ddl Zan togliamo l'ideologia, il coinvolgimento dei bambini e l'attacco alla libertà di pensiero, intervenendo sugli articoli 1, 4 e 7, finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e civiltà. Se il Pd invece rifiuterà ascolto e dialogo, invocati anche da tante associazioni e movimenti di gay, lesbiche e femministe, si assumerà la responsabilità di affossare questa legge. A me non interessa litigare, io lavoro per risolvere i problemi e proteggere gli italiani", ha concluso l'ex ministro dell'Interno.

Sul tema, intanto, la senatrice del Pd, Monica Cirinnà, invita ad andare avanti: "Mi sembra stiano facendo come i 5 Stelle che concordarono con me la legge sulle unioni civili e poi in Parlamento non la votarono. Se Italia viva vota i numeri in Senato ci sono. La prova sta nei numeri del Conte 2 che non è mai stato sfiduciato finchè Renzi votava a favore. Lui gioca su questo, gioca sui numeri. Faccio un appello alla coscienza dei 17 parlamentari di Iv che sono stati eletti con i voti del Pd, li conosco e sono convinto che non si faranno guidare in un’operazione di pura tattica politica, Renzi sta facendo l’occhiolino alla Lega e a Fdi per trattare sull’elezione del Presidente della Repubblica e sulle future elezioni. Del resto un partitino che ha il 2 per cento ha solo due opzioni: o guardare all’area a lui limitrofa, quella centrodestra oppure buttarsi dal Ponte d’Ariccia", ha concluso.

