Giorgia Meloni presenta il suo libro a Perugia intervistata dal direttore Bechis | Guarda la diretta

Giorgia Meloni all’Arena Barton Park di Perugia per presentare il libro Io sono Giorgia, edito da Rizzoli. Insieme a lei sul palco il direttore del quotidiano Il Tempo, Franco Bechis, che intervista la presidente di Fratelli d’Italia.

L’evento trasmesso in diretta sui canali social di Fratelli d’Italia e sulla pagina facebook di Giorgia Meloni. "Ho visto troppa gente parlare di me e delle mie idee per non rendermi conto di quanto io e la mia vita siamo in realtà distanti dal racconto che se ne fa - si legge nella presentazione -. E ho deciso di aprirmi, di raccontare in prima persona chi sono, in cosa credo, e come sono arrivata fin qui".

Nel libro, Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua infanzia e del suo rapporto con la mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l’assenza del padre; della passione viscerale per la politica, che dalla "sua" Garbatella l’ha portata prima al governo, con Berlusconi, come ministro e poi al vertice di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei; della gioia di essere madre della piccola Ginevra e della storia d’amore con Andrea; dei suoi sogni e del futuro che immagina per l’Italia e per l’Europa.

Ma affronta anche temi complessi come la maternità, l’identità e la fede. Un racconto scandito nei titoli da quel tormentone nato per essere ironico ma diventato un manifesto identitario.

